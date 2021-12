“2022”: HBO Max anuncia produção musical com Ludmilla, Racionais MC’s e mais

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ludmilla, Racionais Mc’s, Elza Soares, Chico Buarque, Zeca Pagodinho e o maestro Jacques Morelenbaum são alguns nomes confirmados na nova produção musical da HBO Max, “2022“. A atração marcará o reencontro de grandes nomes da música brasileira e está em fase de pós-produção.

Criado por Monique Gardenberg, o especial apresentará 22 canções, divididas em dois episódios com entrevistas e cenas exclusivas. Em alusão ao centenário da Semana de Arte Moderna, que marcou a consolidação do movimento modernista brasileiro, “2022” celebrará a inventividade e a potência da música brasileira em suas diversas expressões.

“O roteiro oferece uma reflexão sobre o Brasil e confirma a cultura como força independente e indestrutível de uma nação”, afirma a HBO Max em comunicado a imprensa.

Outras formas de arte, ligadas ao propósito do projeto, também serão representadas através da cenografia, que apresentará obras de novos artistas plásticos brasileiros, com forte presença de talentos da periferia do país. De acordo com a HBO Max, todo o repertório e a lista completa de artistas convidados serão anunciados em breve.

A curadoria do projeto também é assinada por Hermano Vianna e Lourenço Rebetez. Além de Gargenberg, Felipe Hirsch também está na direção do especial. A cenografia da atração ficou por conta de Daniela Thomas.

Ludmilla manda recado para os haters

A evolução de Ludmilla é notável, seja em sua música, sua arte, seja em seu comportamento para com a indústria, sua vida no geral e, claro, em sua relação com os haters. E toda essa maturidade veio com ajuda da terapia, que ela revelou ter sido muito importante em sua vida.

Tudo isso foi falado em entrevista ao jornalista Leo Dias, onde a cantora também mandou um recadinho para os haters.

Ao falar sobre os benefícios da terapia e de como ela a ajudou a ter mais paz em sua vida, pessoal e profissional, Ludmilla e Leo Dias conversam sobre como a terapia pode ajudar também na relação das pessoas com as redes sociais.

“Antigamente eu respondia qualquer hater! Eu olhava uns e… Ahh, vou responder! E hoje em dia não mais, não mais. Porque eu não sei quem são aquelas pessoas, o que ele construiu pra estar falando alguma coisa de mim… Eu sei que às vezes são um monte de criança que estão com celular na mão… E depois ainda pode prejudicar, porque se você responde um hater…”, afirmou Ludmilla.

“E foi com a terapia com entendi isso, tá? Foi ela que foi me explicando, foi colocando cada coisa em seu lugar: ‘ele é o hater, você é a Ludmilla, você não conhece ele, você não sabe nada sobre a vida dele, mas ele sabe sobre a sua. Então, é ele que te consome, deixa ele lá…’”

“E eu percebi também que tipo, quanto mais que eles ficam aí com essa divulgação, com essa loucura… Gente que não me segue, que só segue eles, os artistas que eles gostam, acabam sabendo dos meus lançamentos através deles, entendeu? Então de uma certa forma, eles acabam ajudando. Então, continua que o trabalho tá lindo!”, completou Ludmilla.