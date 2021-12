10 MINUTOS DE DURAÇÃO: Ao contrário do governo, Prefeitura de Rio Branco confirma queima de fogos no réveillon

-------- Continua depois da Publicidade--------

Evento será realizado na Passarela Joaquim Macedo, no Mercado Velho, no centro da capital.

Em contramão ao anunciado pelo Governo do Acre, a prefeitura de Rio Branco irá realizar uma queima de fogos, na noite de réveillon de 2021 para 2022, na passarela Joaquim Macedo, no centro da capital. A informação foi divulgada pelo próprio prefeito Tião Bocalom, nesta terça-feira, 28, durante as comemorações do aniversário de Rio Branco. Na última segunda,27, o governador Gladson Cameli confirmou que não haveria queima de fogos por meio do estado, atendendo pedido de pais de crianças autistas.

De acordo com a Prefeitura de Rio Branco, a queima de fogos terá duração de 10 minutos, com cascata e show piromusical. Caixas de som serão colocadas no Novo Mercado Novo e na Gameleira, próximo ao mastro da bandeira acreana. Os fogos serão montados na passarela, onde haverá uma cascata de 64 metros. Ainda segundo a assessoria, o evento que tem como tema: “Ano novo de vida, esperança e dignidade” e será aberto ao público.

Na última semana, o deputado Pedro Longo (PV) publicou em suas redes sociais que pediu ao governador que determinasse a proibição de fogos de artifício com estâmpido, por conta da sensibilidade dos animais. Na publicação, o deputado disse que Cameli foi receptivo, mas a assessoria do governador afirmou que não há informações sobre tal proibição.