1° encontro de oficiais veteranos da PMAC e CBMAC é realizado no auditório do TRE

Com o tema “Realizamos ontem, faremos sempre”, a Associação e o Clube dos Oficiais dos militares estaduais promoveram na tarde desta sexta-feira, 3, o 1° encontro de oficiais veteranos da Polícia Militar do Acre (PMAC) e Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). O evento ocorreu no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

“O primeiro encontro de oficiais veteranos tem como objetivo demostrar o nosso reconhecimento, contribuição e legado escrito pelos veteranos durante carreira profissional deles. Também visa debater sobre uma realidade que talvez não fosse tão comum quando eles foram para a Reserva Remunerada, falo da insegurança jurídica que ronda as conquistas obtidas as duras custas no decorrer da nossa história, que gerou expectativa de um futuro tranquilo”, desta o presidente da Associação dos Oficiais, Major PM Prigulin Araújo.

“Nós temos uma situação boa (lógico que ainda temos muito a melhorar), mas isso é graças a pessoas que antes de irem para reserva deram tudo si. Nós enquanto comandantes temos batalhas silenciosas no dia a dia para melhorarmos ainda mais nossas instituições. Minha continência a todos os veteranos que se encontram aqui, porque muito se doaram em prol das nossas corporações”, frisou o comandante do CBMAC, coronel BM Carlos Batista.

“Esse encontro é muito importante. Tenho certeza que os próximos encontros serão para mais pessoas em um ambiente maior. Uma coisa que eu aprendi na escola de formação de oficiais é nunca ceder as tentações de buscar pautas políticas que atendam só os militares da ativa, porque um dia todos nós estaremos na reserva”, pontuou o comandante-geral em exercício, coronel PM Luciano Dias.

Durante o evento, ocorreu uma palestra com a temática “O sistema de proteção social dos militares estaduais”, ministrada pelo coronel RR da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), Marcelo Martinez, assessor da presidência da Federação da Entidades de Oficiais Militares Estaduais (Feneme).

Além de oficiais veteranos, o encontro contou com a presença da Banda de Música da PMAC, a Furiosa, diversos oficiais da ativa e alunos do Curso de Formação de Oficiais do CBMAC.

Contou ainda com a participação do coronel PM RR, Edener Franco, coronel PM RR Giovane Galvão. O evento também foi prestigiado por ex-combatentes-geais, como por exemplo, coronel PM RR, Anastácio, coronel BM RR Henrique, além do coronel PM RR, Ricardo Brandão, atual Secretário de Planejamento do Acre.

