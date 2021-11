Zootecnista que matou filhos de 3 e 4 anos por vingança vai a júri popular

-------- Continua depois da Publicidade--------

Hugo Imaizumi vai a júri popular cinco anos após matar os filhos Augusto Imaizumi, de 3 anos, e Otávio Imaizumi, de 4 anos, para se vingar da mulher. O crime aconteceu em 24 de setembro de 2016 em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

De acordo com o Diário Oficial desta segunda (22), o zootecnista será julgado a partir das 10h do dia 2 de dezembro.

Hugo foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de duplo homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima). Ela confessou ter dopado as crianças antes da morte.

Segundo o promotor que fez a denúncia, Hugo e sua então esposa viviam uma crise conjugal. O zootecnista, que não dormia no mesmo quarto que a mulher, matou os filhos no quarto com um canivete. Ele gravou a cena, enviou para a sogra e logo depois tentou suicídio.

A mãe foi até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Tangará e pediu socorro a um guarda municipal. Os meninos morreram no local, enquanto Hugo ficou internado em uma UTI antes de receber alta. Hoje ele segue preso na penitenciária de Tremembé II.