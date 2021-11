Will Smith revela por que Um Maluco no Pedaço chegou ao fim

- Publicidade-

Em seu novo livro, Will Smith revelou por que a série Um Maluco no Pedaço chegou ao fim. A Entertainment Weekly lançou um trecho do livro, no qual ele descreve o processo por trás da decisão de encerrar a série.

O astro explicou que o seriado estava começando a cair em qualidade durante sua quinta temporada, à medida que as histórias dos episódios se tornavam mais “piegas”.

“Qualquer pessoa que já participou de uma sitcom pode contar o episódio em que sua série começou a entrar em declínio”, disse Will Smith.

“O nosso foi o episódio 15 da quinta temporada, ‘Balas Sobre Bel-Air’, aquele em que levei um tiro e Carlton começou a carregar uma arma.”

Decisão do astro

Will Smith e o resto do elenco tinham contratos para seis temporadas de Um Maluco no Pedaço. Em um determinado momento, o astro precisou decidir se renovaria ou não seu contrato para que a série pudesse continuar.

Ao mesmo tempo, Smith estava recebendo oportunidades de aparecer em filmes e sabia que ter uma carreira de sucesso no cinema era uma possibilidade como ator.

Temendo que Um Maluco no Pedaço perdesse ainda mais da sua essência e querendo aproveitar outras oportunidades na carreira, Will Smith disse ao elenco que havia decidido que a sexta temporada seria a final do seriado. Nos Estados Unidos, o último episódio da amada série foi exibido em 20 de maio de 1996.

No Brasil, Um Maluco no Pedaço, com Will Smith, pode ser assistida pela HBO Max.