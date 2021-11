WhatsApp libera ferramenta nativa de criar figurinhas; saiba como usar

-------- Continua depois da Publicidade--------

As figurinhas personalizadas, carro-chefe do recurso no WhatsApp, sempre demandaram algum grau de esforço dos usuários. Para começar, é preciso ter memória suficiente no celular para baixar aplicativos de outros desenvolvedores e, só então, salvar o pacote customizado. Mas isso acaba de mudar, pelo menos para os usuários da versão Web.

É que o mensageiro liberou uma ferramenta nativa para a criação de adesivos personalizados. Por enquanto, a função está disponível apenas para quem acessa pelo computador. A empresa não comunicou se este é um teste ou se a criação de figurinhas veio para ficar. Também não se sabe se ou quando ela chegará aos usuários de dispositivos móveis.

Para usar, os passos são bem simples. Abra uma conversa, clique no ícone do clips e, em seguida, no ícone de figurinhas (o círculo azul que aparece entre a galeria e a câmera). A partir daí, o programa abre uma tela que busca imagens no seu computador, basta selecionar a foto desejada.

O novo ambiente, em que a prévia do adesivo é mostrado, é muito parecido com o editor de imagens do próprio WhatsApp. Dessa forma, os usuários mais ativos já estarão ambientados. É possível recortar a foto, adicionar emojis, incorporar uma figurinha antiga que está na galeria do aplicativo, escrever, riscar, redimensionar, ou girar a tela. Com todas as alterações feitas, basta clicar em enviar. Veja o passo a passo em imagens abaixo.











Limitações

Apesar de ser um bom primeiro passo, a nova forma de inclusão de figurinhas ainda tem muitas limitações. A principal delas é que a ferramenta só salva adesivos estáticos. Ou seja, nada de gifs e memes animados por ora.

Fonte: Correio Braziliense