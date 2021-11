Você viu? Alunos de medicina da Ufac fazem festa e são infectados pela Covid, show do MC Poze é cancelado e mais

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma notícias que chamou atenção esta semana foi que As aulas presenciais do curso de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) foram suspensas por uma semana após um surto de casos de Covid-19 entre acadêmicos após participarem de uma festa, realizada no último fim de semana, em Rio Branco. Pelo menos 28 alunos testaram positivo para a doença.

Em nota, a coordenação destacou que os casos não são graves e que nenhum estudante precisou ser internado para tratar a infecção. Conforme a coordenadora do curso, Fátima Fagundes, ‘tratou-se de evento não oficial, organizado pelos próprios alunos’.

Outro assunto que gerpou polêmica foi que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) cancelou o show do MC Poze do Rodo, marcado para ocorrer na noite de segunda (15), no espaço de eventos Maison Borges, em Rio Branco. O órgão cassou a licença de segurança cedida ao estabelecimento para ‘preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’.

Após o cancelamento, os produtores do show do MC Poze, divulgaram a data para a devolução do dinheiro dos mais de 2 mil ingressos vendidos para o evento. Conforme novo cronograma, os valores começam a ser devolvidos a partir do dia 8 de dezembro.