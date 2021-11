Você sabia que ácaros se alimentam do seu sebo e cruzam no seu rosto enquanto você dorme?

-------- Continua depois da Publicidade--------

Você tem dezenas de hóspedes indesejados que comem o seu sebo e caminham pelo seu rosto durante toda sua noite.

Eles são os ácaros Demodex folliculorum e Demodex brevis, que dormem nos seus poros durante o dia e fazem a maior festa quando você vai dormir.

Eles são aracnídeos, parentes das aranhas, escorpiões e carrapatos, portanto também têm oito patinhas. Eles têm o corpo semitransparente, com tamanho de 0,3 mm e não podem ser vistos a olho nu. Mas podem ser encontrados facilmente quando amostras finas da pele são colocadas no microscópio.

A boa notícia é que eles não causam nenhum problema para a maior parte das pessoas. Só quem tem imunidade baixa pode ter uma proliferação desses ácaros temporária que causa a demodicose — caracterizada por coceira e inflamação da pele.

Eles ficam bem confortáveis durante o dia, escondidinhos nos seus poros e nas raízes dos pelinhos do rosto. Quanto tudo está escuro, eles ficam à vontade para explorar a sua pele e encontrar parceiros para acasalar.

Eles vivem por cerca de duas semanas, e aproveitam tão bem a alimentação que nem têm necessidade de evacuar, portanto não têm ânus.

Os ácaros gostam do nosso rosto porque é ali que estão os maiores poros e os maiores produtores de sebo do nosso corpo, especialmente perto do nariz e testa. Como as crianças pequenas não produzem muito sebo, menos desses aracnídeos são encontrados nessas peles jovens.

Mas, mais deles são encontrados em adultos e muito mais em idosos. Se você está pensando em correr para o banheiro e esfregar intensamente a sua pele para se livrar desses hóspedes indesejados, saiba que nem vale a pena o esforço.

Mesmo se fosse possível retirar ou matar todos eles, em pouco tempo você já pegaria outros através de toalhas, travesseiros, lençóis ou contato com a pele do rosto de outra pessoa. Nossa relação de boa convivência é antiga: estudos apontam que abrigamos esses ácaros em nossos rostos há pelo menos 20 mil anos.

Fonte: Jornal Ciência