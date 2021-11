VIVO OU MORTO: em vídeo, avó apela por notícias do neto desaparecido há quase uma semana

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em um vídeo enviado à equipe do Ecos da Notícia, Dona Valdeniza Avelino Franco, 67 anos , faz um apelo emocionado para que quem tiver notícias do paradeiro de seu neto, Adriano Almeida Franco, 19 anos, informe a ela.

“Eu gostaria que com quem ele estiver, quem viu ele, se ele tá com alguém que prendeu ele ou se mataram ele como seja. Eu quero que vocês mandem ele de volta vivo ou morto, eu quero encontrar ele (sic)”, pede a avó.

Adriano, criado pela avó desde recém-nascido, saiu de casa, na última terça-feira, 23, na Rua Divisor, Bairro Vitória, por volta das 7h da manhã, e não mais voltou.

Saiba mais: Família busca por jovem que desapareceu após sair de casa no bairro Vitória

No dia que desapareceu o jovem estava vestido em uma blusa preta e bermuda azul. Qualquer informação sobre o paradeiro do jovem entrar em contato no número (68) 984048749 falar com Antônio (pai do garoto) ou pelo 190, direto com a Polícia Militar.

Vídeo: