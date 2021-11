Vítima de AVC, morre fundadora do estúdio de dança Cisne Negro, Hulda Bittencourt

- Publicidade-

A bailarina e coreógrafa Hulda Bittencourt morreu nesta segunda-feira (1º), aos 87 anos, vítima de um AVC. Ela foi internada com a doença no último sábado (30) no Hospital Albert Einstein, unidade Morumbi, em São Paulo.

Referência no Brasil, Hulda fundou a Cisne Negro Cia de Dança, considerada uma das melhores companhias contemporâneas do país, e o Estúdio de Ballet Cisne Negro, um dos mais tradicionais de São Paulo, onde atuava também como diretora artística.

“A cultura brasileira perde uma de suas grandes apoiadoras, artista que sempre levou o orgulho de nossas raízes a cada lugar por onde passou, sempre com muita alegria e personalidade”, diz a nota da companhia.