Visitas em todos os presídios do Acre estão suspensas sábado (20) e domingo (21) por medida de segurança

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), tendo em vista que o serviço complementar voluntário não está sendo realizado, vem a público informar que:

1. Com base no comprometimento da segurança no ambiente prisional, visando resguardar a vida de apenados, familiares e servidores, a equipe gestora do Iapen resolveu pela suspensão das visitas em todas as unidades penitenciárias do Acre;

2. Destacamos que, inicialmente, a suspensão é válida para o sábado, 20, e o domingo 21, e que a administração do Iapen informará, por meio de comunicação oficial, o caso de possíveis alterações das medidas adotadas.

Rio Branco – Acre, 19 de novembro de 2021

Glauber Feitoza

Presidente do Iapen, em exercício