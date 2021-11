VIROU MODA: mulheres também buscam abertamente por namorados em redes sociais

-------- Continua depois da Publicidade--------

Depois de verem a repercussão e o resultado positivo do homem que anunciou que procurava uma namorada e, em menos de 24 horas, encontrou uma pretendente, a dupla de amigas Carol Néri e Thays Moraes decidiu embarcar na onda e fazer uma publicação em busca de um novo amor.

Na postagem feita em um grupo de vendas nas redes sociais, as amigas dizem que procuram por “namorados para que possamos amar loucamente” e as exigências são que não sejam infiéis e nem agressivos. Além disso, elas garantem que sabem cozinha, que permitem que seus respectivos pretendentes joguem futebol com amigos e não menos importante “não mexem no celular”. E ambas curtem tomar uma cervejinha.

Entre o perfil que buscam, as duas têm preferência por homens grandes, porém para Carol tem que ser moreno e para Thays branco e tatuado.

Em conversa com o Ecos da Notícia, as amigas disseram que a ideia surgiu depois que viram que o rapaz fez uma publicação em busca de uma namorada para passar o fim de ano e, em menos de 24 horas, conseguiu uma parceira. A dupla diz que já apareceram alguns candidatos e que irão analisar cada perfil e marcar um encontro.

Thays tem 26 anos e é acadêmica de Enfermagem e Ciências Mortuárias – Necropsia e Perícia. Carol Carol tem 24 anos e cursa Farmácia.