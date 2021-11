VIROU MODA: Jovem busca abertamente por namorado em redes sociais

-------- Continua depois da Publicidade--------

Depois de ver a repercussão e o resultado positivo do homem que anunciou que procurava uma namorada e, em menos de 24 horas, encontrou uma pretendente, a Thays Moraes decidiu embarcar na onda e fazer uma publicação em busca de um novo amor.

Na postagem feita em um grupo de vendas nas redes sociais, a jovem diz que procura por “namorado para que possa amar loucamente” e as exigências são que não seja infiel nem agressivo. Além disso, ela garante que sabe cozinhar, e permitirá seu respectivo pretendente jogue futebol com amigos e não menos importante “não mexe no celular”. E também curte tomar uma cervejinha.

Thays tem 26 anos e é acadêmica de Enfermagem e Ciências Mortuárias – Necropsia e Perícia, busca por um perfil de um homem que seja grande, branco e tatuado.

Em conversa com o Ecos da Notícia, a acadêmica ela disse que a ideia surgiu depois que viu que o rapaz fez uma publicação em busca de uma namorada para passar o fim de ano e, em menos de 24 horas, conseguiu uma parceira. Thays afirmou que já apareceram alguns candidatos e que irá analisar cada perfil para marcar um encontro.