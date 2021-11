Virginia Fonseca planeja mesma cirurgia íntima de Deolane Bezerra

- Publicidade-

Agora inseparáveis, Virginia Fonseca está planejando realizar a mesma cirurgia íntima feita recentemente por Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin. A história se deu em um podcast na internet. No bate-papo, a advogada criminalista disse que passou por uma ninfoplastia, procedimento realizado à laser, que tem como objetivo repaginar a região íntima da mulher.

“Amiga, eu já marquei ginecologista, mas acabei não indo porque acordei com a garganta doendo. Mas eu quero ir para fazer também. Eu falei ‘vou perguntar para Deolane para ela dizer se sim ou se não'”, contou Virginia, mulher do cantor Zé Felipe e mãe da pequena Maria Alice.

Deolane detalhou dizendo que o procedimento pede anestesia local e que é indolor. “Cheguei à clínica para colocar o chip. Depois que o Kevin faleceu, eu tive muita espinha e falaram que era ansiedade (…) Aí eu falei ‘doutora, e essa cirurgia que arruma as coisas?’. Ela me disse que eu só precisava de um ajuste. Anestesia local, é no laser e não doeu nada”, contou.

