VIOLÊNCIA: Homem preso suspeito de espancar criança é liberado de delegacia e horas depois é alvejado a tiros e espancado por populares acusado de tentativa de estupro

Policias do 2º Batalhão foram acionados para atender uma ocorrência, nas proximidades do Estádio Arena Acreana, Segundo Distrito, na tarde deste sábado, 20, em que um homem estava agredindo uma criança de 12 anos.

No local da ocorrência, a polícia encontrou Josimar Laurentino da Silva, 28 anos, que supostamente estaria sob efeito de álcool e entorpecentes e foi apontado como sendo a pessoa que estaria agredido um menino de 12 anos.

Agressor é liberado da delegacia e na saída demonstra agressividade e descontrole

Após ser detido pela Polícia Militar, e encaminhado à Delegacia de Flagrantes – DEFLA, Laurentino foi liberado pelo delegado plantonista Alexnaldo Batista da Silva, com assinatura de TCO – Termo Circunstanciado de Ocorrência.

A liberação do indivíduo nessas circunstâncias teria causado revolta na dona de casa Maria Acleilda, mãe da criança agredida que recebeu orientação e documento para a realização de exame de corpo de delito do menor, a ser realizado no Instituto Médico Legal – IML, por um médico legista.

Providencias comuns em caso de agressão física considerada pela autoridade policial como leve.

Horas após liberação da delegacia, homem é alvejado a tiros e espancado por populares

Após a soltura da delegacia, Josimar teria se dirigido ao bairro Esperança, onde foi flagrado por populares tentando violentar uma criança. Informações dão conta que ao tentar fugir ele teria sido alvejado duas vezes com tiros pelas costas e os supostos autores do crime teriam fugido em um veículo.

Ao ser baleado o homem perdeu forças e foi dominado por populares que já estavam em seu encalço. Com chutes e pontapés aplicados por várias pessoas que não foram identificadas, o suspeito foi socorrido por uma Equipe da Polícia Militar que chegou a tempo de evitar um linchamento.

Ferido a tiros e agredidos por populares Josimar Laurentino foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e encaminhando ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A apuração dos crimes imputados a Laurentino, a tentativa de homicídio em que ele foi vítima e a tentativa de linchamento devem ser apuradas pela Polícia Civil.

