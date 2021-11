VIOLÊNCIA: homem degola ex mulher, esfaqueia ex sogra e foge.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Eliseu Gama está foragido desde o momento em que cometeu esta dupla tentativa de feminicídio, ontem, terça-feira ,16, por volta das 19h.

O casal viveu junto por treze anos e ele não aceitava a separação.

No início da noite ontem, quando mãe e filha já estavam à mesa para jantar, Eliseu bateu na porta chamando por ”Mãe” Conceição, mãe de Solange, que quase foi degolada, achando se tratar de seu filho, acabou abrindo a porta para o inimigo.

Frio e decidido a matar as duas, Eliseu ainda torturou a ex mulher e ex sogra antes de tentar matar as duas.

De acordo com a irmã da vítima, ele mandou as duas sentarem e ficarem quietas, enquanto ele falava barbaridades e fazia ameaças.

Após agredir mental e fisicamente, de posse de uma faca, Eliseu segurou a cabeça de Solange e cortou o seu pescoço.

A mãe, por sua vez, desesperada, levantou e correu para socorrer sua filha, quando foi também atingida com uma facada no peito.

Após cometer essa atrocidade, o homem fugiu covardemente.

Familiares, vizinhos e amigos do Polo Benfica estão aterrorizados e pedem a divulgação em massa da foto do homem que, por pouco, não matou mãe e filha.

Ambas foram atendidas e, apesar do grande susto e terror vividos nas mãos do ex companheiro e ex genro, o estado de saúde delas é considerado estável.

Conceição, a mãe, já está em casa e Solange, que quase teve o pescoço degolado, passou por cirurgia, mas passa bem.

