Vigilância Epidemiológica alerta para atenção com problemas respiratórios em idosos e crianças com a chegada do inverno

Nesse início de inverno amazônico é comum pessoas procurarem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde ou então no hospital do Juruá com problemas respiratórios, como destaca Rafaela Oliveira que é Coordenadora da Vigilância Epidemiológica. “Nós estamos em um período propício para o surgimento de resfriados e doenças respiratórias. No ano passado como o cuidado foi extremo por conta da variante, os casos foram menores”.

Segundo a coordenadora, o uso da máscara ainda é indispensável, uso do álcool em gel, evitar de sair com as crianças e evitar aglomerações. ”No caso crianças e idosos orientamos que procurem precocemente as unidades de saúde para evitar casos graves”, alertou.