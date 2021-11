VÍDEO: ‘Seu otário’, diz Bolsonaro a garoto que perguntou sobre cartão corporativo da Presidência

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após o mico do ‘Noivinha do Aristides‘, Bolsonaro tem outro constrangimento para administrar nas redes neste início de semana.

Trata-se de um vídeo em que xinga um garoto de “otário” após ser questionado sobre gastos com cartão corporativo.

O garoto enganou a segurança, aproximou-se e ligou o celular.

– Presidente eu queria perguntar sobre o seu cartão corporativo, o senhor fica andando de lancha em Santos…

Não deu tempo de concluir.

– Peraí, disse Bolsonaro aos subordinados. E então meteu a cara na frente na câmara e disse:

– Deixa de ser otário. Eu gasto zero com meu cartão pessoal. Os outros gastos são com despesas da Presidência.

Além da estupidez, outro ponto chamou a atenção de internautas.

Um deles escreveu, irônico:

“Ele diz ‘eu gasto ZERO com meu cartão pessoal’. Mas é exatamente isso que estamos falando. Não gasta o próprio dinheiro”.

Recorde de gastos com cartão

Bolsonaro vem batendo sistematicamente recordes de valores gastos com o cartão corporativo da Presidência.

Nos três anos de gestão já gastou mais de R$ 50 milhões com essa modalidade de pagamento.

Já no primeiro ano, as despesas aumentaram 22% em relação ao ano anterior.

O recorde mensal de gasto foi em fevereiro de 2020: R$ 1,9 milhão em um único mês.