Vídeo: Passageiros quebram balcão da Gol por demora em assistência

Confusão em Guarulhos teve início por falta de informação aos passageiros após voo que seguia para BH ter de retornar.

Um homem e uma mulher provocaram uma confusão no fim da noite desta segunda-feira (1º) no balcão de check-in da Gol Linhas Aéreas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Irritados com a demora no atendimento e a falta de informações após serem retirados de um voo, eles quebraram os vidros do balcão de atendimento da companhia aérea.

Uma fonte ouvida pelo blog confirmou que a revolta dos passageiros se deu por causa do atraso demasiado de um voo aliado à falta de informação e assistência da companhia.

Os envolvidos eram passageiros que decolaram às 18h04 no voo G3-1324 para Belo Horizonte (Confins), mas tiveram que retornar a Guarulhos devido a condições meteorológicas adversas. Depois de 2h10 de voo, a tripulação decidiu por retornar a São Paulo.

A companhia, no entanto, teria demorado a fornecer informações sobre uma nova decolagem e nem sequer acenado com a possibilidade de fornecer hospedagem.



Homem revoltado quebrou o balcão da Gol

De acordo com o Aeroin, após o retorno a companhia decidiu manter os passageiros aguardando uma possível melhora meteorológica. Mas, durante a espera, a tripulação atingiu o máximo de horas que pode voar por dia, regulado pela legislação trabalhista, e teve que ser trocada.

Irritados com a longa espera, muitos passageiros optaram pelo desembarque. Com várias pessoas tendo desistido de viajar, a documentação do voo teria que ser alterada e, então, todo o avião foi desembarcado.

A irritação aumentou com a demora da GRU Airport em mandar um veículo para retirar os passageiros da aeronave, que estava parada em uma posição remota (longe das plataformas de embarque e desembarque).

Após o desembarque, os passageiros foram orientados a ir se alimentar. No entanto, a confusão continuou, já que a única lanchonete disponível no momento não conseguiu dar conta da demanda e deixou passageiros sem conseguir comer.

Os vídeos, divulgados no perfil “Major Bonfim”, mostram um casal mais exaltado que, sem respostas da Gol, passa a cobrar uma resolução. Foi quando a mulher começou a quebrar parte do equipamento que está no balcão de check-in da Gol no aeroporto de Guarulhos e a ameaçar chamar a polícia.

O marido dela também se exaltou e, com uma barra de ferro, resolveu destruir parte do balcão da companhia.

Em nota, a Gol Linhas Aéreas informou que, “após a decolagem, o voo G3 1324 (Guarulhos – Confins) precisou retornar ao Aeroporto de Guarulhos, por conta das condições meteorológicas adversas em Confins. A Companhia ressalta que ofereceu o suporte necessário a todos os clientes e acomodou os passageiros para seguir viagem em voos programados para esta terça-feira.”

Outra fonte ouvida por este blog afirmou — sob a condição de anonimato — que já soube de casos semelhantes em que a companhia protelou ao máximo assistências desse tipo.

“Tem ainda o componente emocional e situacional de estar com uma criança pequena, alimentação deficiente, falta de definição dos próximos passos, falta de liderança e autonomia”, disse.

“Mas nada justifica o emprego da violência”, complementou a fonte.