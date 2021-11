Vídeo: Ônibus tomba ao fazer curva

- Publicidade-

Um ônibus vindo do Piauí tombou no fim da manhã deste domingo (31/10) ao fazer uma curva na BR-020, na altura de Sobradinho, sentido Plano Piloto. O veículo, de dois andares, segue caído na pista. Cerca de 40 passageiros seguiam viagem e o socorro está no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) 11 pessoas foram transferidas para hospitais do DF.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) interditou a pista, nos dois sentidos. Não houve mortes. Um homem ficou preso às ferragens do veículo pelo braço e precisou ser resgatado. Cinco pessoas foram encaminhadas ao hospital, uma delas com o braço quebrado.

Francisca Nunes, 47 anos, foi uma das passageiras que teve sorte. A mulher estava nervosa e sem entender o que tinha acontecido. “Eu bati a cabeça e me machuquei um pouco, foi do nada que isso aconteceu, não consegui entender nada até agora”, falou a mulher que estava dispersa.

Corporações

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o CBMDF, com duas viaturas e cerca de 15 militares, estão prestando ajuda. A maioria das vítimas está com ferimentos e escoriações pelo corpo. Os primeiros atendimentos foram realizados na grama, ao lado da pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local acompanhando os procedimentos de resgate, e foi solicitado ao motorista que realizasse o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.

Além disso, a PRF acionou a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que até o momento não compareceu ao local. Nervoso com o acidente, o condutor, da empresa Catedral, não quis dar entrevista.

Fonte: Correio Braziliense