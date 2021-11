Vídeo mostra perseguição da PM atrás de bandidos que conseguiram fugir para o lado boliviano

-------- Continua depois da Publicidade--------

A ação de Policiais Militares do 5º Batalhão da regional do Alto Acre, ocorrida na manhã desta segunda-feira, mostra a audácia dos bandidos. Segundo foi apurado até o momento, a guarnição que estava de plantão, foi acionada para averiguar a ação de dois possíveis indivíduos de estarem em atividade suspeita pela fronteira.

Com a aproximação da viatura que iniciou um acompanhamento da dupla que estava em uma moto, os suspeitos resolveram que deveriam fugir. Daí se iniciou uma perseguição pelas ruas, rumo à Ponte Internacional que dá acesso ao lado boliviano pela cidade de Epitaciolândia.

Uma segunda viatura se posicionou próximo a ponte, com intuito de bloquear um lado da rua e numa desesperada tentativa de fugir, quase ainda são derrubados ao encostar na viatura que perseguia a moto. Os bandidos que ainda teriam disparados contra a viatura policial, conseguiram desviar da viatura e passar para o lado boliviano.

Segundo foi levantado, no momento em que passaram, não havia nenhum policial no lado boliviano, o que facilitou a passagem sem serem incomodados. Os dois indivíduos tem as mesmas características dos que realizaram um assalto na manhã de sábado (13), no Bairro Satel, na rua que passa atrás do Mercado Municipal de Epitaciolândia e levaram uma moto modelo Honda/Bros.

As cidades da fronteira tem sido alvo de constantes assalto, roubos e arrombamentos, fato que gerou um protesto na semana passada partindo de vereadores de Brasiléia, seguido pelos edis de Epitaciolândia.

Tal ato fez com que as autoridades da Segurança Pública do Acre, iniciassem uma nova estratégia oferecendo mais empenho no combate ao crime, além de se reunirem com os vereadores das duas cidades da fronteira.

VEJA VÍDEO: