Vídeo: Mãe diz que funcionários do hospital de Mâncio Lima, deixam criança agonizando de dor e sem atendimento médico

Na noite desta quarta-feira (03/11), uma mãe e moradora de Mâncio Lima, entrou em contato com o Jornal Juruá Informativa para fazer uma denúncia.

Segundo ela, o seu filho estava chorando com muita dor e sem saber o que a criança tinha, levou o pequeno Wenzo Gabriel de 1 ano e 8 meses, no hospital de Mâncio Lima para receber um atendimento com o médico, porém não foi bem isso que aconteceu.

“Eu cheguei aqui era umas 10hrs da manhã, ai o menino chorando com muita dor, e o funcionário fez a triagem deixou ele esperando o médico mais de uma hora e meia só para passar o soro, aí quando o médico chegou disse que ia me dizer o resultado, mas já é 20:30hrs e até agora não recebemos nenhuma resposta. Meu filho esta aqui agonizando de dor com a barriga inchada, a técnica de enfermagem passa por aqui e não dá nem confiança, é um absurdo uma coisa dessa” Disse

Após a espera, a mãe relatou que a técnica em enfermagem disse, que a médica tinha ido embora e que não podia fazer nada, chorando, a mulher pede ao governador que olhe para o povo de Mâncio Lima, pois a situação é muito difícil para quem vai para o hospital, e que amanhã irá procurar os seus direitos na justiça