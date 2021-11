Vídeo: homem pendura cachorro no varal e deve responder por maus-tratos

-------- Continua depois da Publicidade--------

O homem foi preso e o animal encaminhado para um centro de atendimento veterinário para receber os devidos cuidados.

Imagens de um cãozinho sendo maltratado pelo dono, em Apucarana, no norte do Paraná, tem chocado os moradores do município. Nelas, o animal aparece pendurado em um varal. O suspeito, de 63 anos, foi encontrado embriagado dentro da própria casa na quinta-feira (18).

De acordo com o Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), moradores da cidade relataram os maus-tratos e encaminharam o vídeo para a equipe. As imagens teriam sido divulgadas pelo próprio suspeito. Em uma foto, o bicho aparece dentro de um balde d’água.

(ATENÇÃO: as imagens podem causar desconforto)

Equipes da Cemsa e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram até a casa do homem, localizada no Jardim Figueira, e resgataram o animal, que foi encaminhado para um centro de atendimento veterinário, e levaram o morador para a delegacia de polícia para que as devidas providências fossem tomadas. O homem deve responder por maus-tratos.



O cachorro foi resgatado pela GM e Cemsa (Foto: Divulgação/GM)