Vídeo: Cantor leva chute e cai do palco após piada sobre o Flamengo

O cantor Brunno Henrique foi agredido durante um show, em Goiânia (GO), após fazer uma piada sobre a derrota do Flamengo para o Palmeiras, na final da Libertadores, no sábado (27). Em um vídeo, compartilhado pelo artista, é possível ver o momento em que Brunno é chutado por um homem. O sertanejo chega a cair do palco. As informações são do G1.

“Cai do palco, não machuquei. Fica mais é o susto, porque quem está cantando não espera um cara vir e te meter o pé. […] Apenas com um roxo na perna, logo passa e está tudo beleza”, disse o cantor nos stories do Instagram na segunda-feira (29).

Conforme o cantor, no começo da apresentação, ele fez uma brincadeira com os flamenguistas, já que o time foi derrotado por 2 x 1. “Quem me conhece sabe que eu brinco com todo mundo, faço sempre de uma forma leve, não desrespeito ninguém. Então, eu entrei no palco e brinquei: ‘Ô, rapaz, aconteceu um negócio chato no Uruguai, tem algum flamenguista aí?’”, contou.

Fonte: Isto É