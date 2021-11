Vídeo | Briga de trânsito termina em perseguição, atropelamento e um em estado grave

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma briga de trânsito generalizada terminou em perseguição, atropelamento e um motociclista gravemente ferido, na tarde deste domingo (22), em Campinas. O caso ocorreu na avenida Almeida Garret, no bairro Taquaral e foi registrado por populares que estavam no local.

No vídeo é possível ver o momento em que uma discussão começa entre um entregador por aplicativo e um motorista de uma Pajero branca. No calor da briga, o motociclista lança um capacete na cabeça do condutor do automóvel e sai do local.

Revoltado, o motorista persegue o rival e atropela sua moto duas vezes. Logo após o homem passa a perseguir o motociclista – que tentava fugir a pé e se esconder. O condutor chega a avançar o carro diversas vezes contra o entregador. Confira:

Na sequência, o motorista tenta acelerar e atingir o homem mais uma vez, mas colide o carro contra um poste. Neste momento, o condutor desce do veículo e parte em direção ao entregador. Os dois entram em luta corporal. Logo após, o agressor vai embora do local.

Mais um

Após a fuga, um segundo motociclista, que acompanhou o caso, seguiu o condutor da Pajero até sua residência, onde questionou se o homem deixaria o entregador no local, ferido, sem prestar socorro.

Neste momento o motorista entrou novamente no veículo e tentou atropelar o outro motoboy. A vítima tentou fugir do local e parou somente em uma calçada, em frente a uma churrascaria, onde apareceram outros motoboys. Porém a perseguição continuou.

Foi então que outro veículo, uma Hilux, surgiu e tentou atropelar o grupo de entregadores. Segundo os trabalhadores, o veículo chegou a colidir em um carro parado, bater em uma árvore e também em um muro.

Atropelamento

Ainda segundo o relato, a caminhonete acabou atingindo um outro motoboy, que não estava envolvido na briga generalizada. O trabalhador estava parado, aguardando por uma entrega, quando foi atingido pelo veículo.

O condutor atropelou o homem e depois fugiu sem prestar socorro. A vítima sofreu fraturas nas pernas e no ombro e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, em estado grave, e encaminhado ao Hospital das Clínicas (HC), da Unicamp.