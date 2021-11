Vídeo: Acidente é registrado por internauta no bairro da Vitória

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um acidente foi registrado no início da tarde desta sexta (19) no bairro da Vitório em Sena Madureira. Na imagem enviada ao YacoNews uma pessoas caída no chão provavelmente devido o acidente ocorrido.

As informações de como o acidente aconteceu ainda não foram repassadas a redação, mas supõe-se que tenha ocorrido entre veículos ou motos.

Em vídeo a pessoa é resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital da cidade para primeiros socorros.