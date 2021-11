Vidente Valter Arauto previu vitória do Palmeiras na Copa Libertadores da América

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Vidente Valter Arauto(Divulgação)

No último sábado (27), o Palmeiras venceu a Copa Libertadores da América contra o Flamengo, o jogo foi transmitido pelo SBT que tinha os direitos de transmissão e bateu recorde de audiência, alcançando 30 pontos em audiência.

O vidente Valter Arauto, um dos mais famosos do país e que mais acerta previsões, acertou mais uma profecia o vidente previu a vitória do Palmeiras. Em uma previsão feita no dia 30 de outubro desse ano e que foi postada no seu grupo do Facebook chamado Orákulo do Arauto dizia: ”Vi um cavalo verde galopando por novembro, eu me lembro da notícia futura nos jornais, revistas e na rede”.

As profecias do vidente são enigmáticas e necessitam de uma interpretação. Conversamos com Valter Arauto, que explicou que de fato a profecia se trata da vitória do Palmeiras na Copa América.

Veja a postagem original feita pelo vidente: