Vidente diz que Ana Hickmann pode ganhar na Mega-Sena

Ana Hickmann se consolidou como uma das principais apresentadoras da TV brasileira, atualmente comanda o Hoje em Dia ao lado de Ticiane Pinheiro, César Filho e Renata Alves, construiu uma carreira muito bem consolidada na Record TV e no canal chegou até comandar programas de auditório.

Tanto a vida pessoal, quanto a profissional vai muito bem, porém se depender das previsões de Valter Arauto tudo pode melhorar na vida da apresentadora. O espiritualista que é conhecido na mídia por fazer previsões sobre famosos e políticos, trouxe uma revelação um tanto quanto inesperada para a ex-modelo, o vidente revela que pode ganhar na Mega-Sena.

Vi que tem um bom astral acompanhando a apresentadora e a sorte está ao seu lado, com isso tem chances de ganhar na Mega-Sena ou algum jogo semelhante e isso pode acontecer muito em breve e vai repercutir em toda a mídia”, garante o vidente.

Ana Hickmann começou no meio artístico como modelo aos 15 anos, chegou a fazer carreira internacional e na TV estreou em 2004 no programa Tudo a Ver, na atração era colunista de moda, o bom desempenho acabou a levando no ano seguinte para comandar o Hoje em Dia. Com a saída de Eliana da Record TV, em 2009 ficou com a vaga da apresentadora e passou a comandar o Tudo é Possível, um programa de auditório. No canal comandou diversos outros programas, o Programa da Tarde, Troca de Família e o Jogador.