Vestido de palhaço, presidente de bairro cobra do INSS contratação de Assistente Social em Cruzeiro do Sul

Durante a manhã desta segunda-feira, 29, o presidente da Associação de Moradores do Bairro do Remanso, José Maria, fez um ato de manifestação na frente da agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pedindo a atenção dos parlamentares com a falta de assistente social na agência, o que acaba obrigando os moradores do Juruá a procurarem esse atendimento na agência de Tarauacá ou da capital Rio Branco.

“Nós estamos aqui hoje simplesmente para estarmos cobrando um assistente social na agência local, para atender Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, M Thaumaturgo e Rodrigues Alves. Nós temos pessoas que estão indo daqui de Cruzeiro do Sul para Tarauacá ou Rio Branco, porque o advogado está pagando as passagens dele para poderem ir. Pessoas vendendo uma televisão, geladeira para conseguir dinheiro e ir até Tarauacá ou Rio Branco para ser avaliado pelo assistente social. Isso não pode acontecer, nós estamos aqui parabenizando os poucos funcionários que ainda estão aqui. Estamos pedindo aos oito deputados federais, aos nossos três senadores que eles possam ser a nossa voz lá em Brasília, e possam trazer melhorias para à agência de Cruzeiro do Sul”.

Antes da pandemia, mensalmente era encaminhado um assistente social de outras unidades para o Juruá. Carlos José, gerente do INSS afirma que a agência não tem assistente social lotado em Cruzeiro do Sul. “Infelizmente, nós não temos assistente social lotado na agência da previdência social aqui no município de Cruzeiro do Sul. Nós estamos trabalhando no deslocamento de servidores de outros estados, inclusive no mês passado tivemos um colega da Bahia. Não temos previsão de concurso, todavia o INSS vem trabalhando num projeto piloto, numa avaliação social remota e nós já estamos fazendo esse tipo de trabalho na agência do município de Brasiléia. Já estamos com equipamentos prontos a serem enviados para Cruzeiro do Sul. Solicitamos o aumento do link para que possa ocorrer de uma forma bem tranquila e o mais breve possível, talvez no início de janeiro e o mais tardar em fevereiro já estejamos trabalhando com essa modalidade no município de Cruzeiro do Sul. Com relação a colocar alguém definitivo, não depende de nós, depende de um concurso público para que venha a ser reposto a vaga que nós temos. Mas, entendo que com a instalação desse projeto da avaliação social remota venha realmente melhorar. Estive acompanhando em Brasileia, tem tido bons frutos. A gente pede as desculpas às pessoas que estão precisando desse atendimento mas é uma coisa que extrapola a nossa competência desse gerente, de qualquer forma colocamos à disposição pra quaisquer outros esclarecimentos”.