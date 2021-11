Vereadores vão receber mais de R$ 3 mil em diárias para participar de aniversário em Marechal Thaumaturgo

- Publicidade-

Saiu na edição do Diário Oficial um decreto do presidente da Câmara de Vereadores do município de Jordão-AC, Eudes Mendes (PDT), que autorizou o pagamento de 13 diárias para ele e mais 2 vereadores.

As diárias serão pagas para participar do 29° aniversário da cidade vizinha de Marechal Thaumaturgo e de uma visita técnica a Secretária de Agricultura para conhecer o processo de açudes manuais.

As 12 diárias foram publicadas na edição do Diário Oficial de quinta-feira, 4. Além de Elieudo, se deslocaram para a cidade vizinha os vereadores Francisco Mendonça Matos (PSDB) e Oricelio Farias de Oliveira (MDB). De acordo com dados do Portal da Transparência, cada diária custa em média R$ 250. Ao todo, as 12 diárias dos três parlamentares irão custar ao erário R$ 3.500.