Vereador N Lima conta detalhes sobre situação do filho, deputado Whendy, transferido para o Santa Juliana: ‘Não foi pra São Paulo porque os médicos não autorizaram’

O vereador N Lima, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, pai do deputado estadual Whendy Lima, ambos do Progressistas, contou a verdade sobre os últimos dias do filho, submetido às pressas a uma cirurgia, depois de ir parar na UTI por complicações de um procedimento bariátrico. A situação ainda é complicada e o pai, em conversa por telefone com o AcreNews, contou detalhadamente toda o processo.

AcreNews – Vereador, bom dia. Qual a realidade sobre a internação de seu filho, o deputado Whendy Lima, que esteve na UTI. Ele foi ou vai para São Paulo de UTI no ar, onde ele está hoje?

N Lima – Meu amigo, bom dia. Ele não vai mais para São Paulo. Aliás, ele não ia para São Paulo, ia para Goiânia, mas não estabilizou. A situação dele é não estabilizada. Os médicos não deram autorização para ele viajar porque não tem condição. Ele tava na Fundação. Fez uma cirurgia pra tirar toda a inflamação que tava dentro, devido um ponto que soltou. Isso que tava causando todo o problema. E aí foi feito drenos e foi evacuado toda esse líquido que tava lá na barriga. Ainda tá com hemorragia, mas menos grave, bem menos. Reduziu aí 80%. O pulmão dele ainda tá respirando por oxigénio, então não pode viajar enquanto tiver com 50%. Ele já teve uns quatro, cinco dias com 100%, usando oxigênio, mas já baixou bastante de ontem para cá e taí na faixa de 50%. O normal ele tá puxando é 20%. Aí é que começa o processo de desentubação. Ontem a gente conseguiu uma vaga no Santa Juliana, porque? Porque na Fundação não tem alguns aparelhos, então tem que deslocar o paciente e ele não tem condições de tá de deslocando de um canto para outra. Então ontem fizemos essa transferência com bastante cuidado, né, mas tudo tranquilo. Chegando lá já fez a tomografia que é o que nós estávamos precisando para ver realmente onde é que tava o problema. Agora vamos ver a evolução. Então é isso: ele tá melhor, os médicos estão controlando, o Dr. Ricarte tá direto lá, doutor André, doutor Fabrício, doutora Janaína, que são da Unimed. A gente tem um plano, muito bom, da Unimed. Desde criança que eles tem um plano da Unimed. Para todos os meus filhos eu fiz um plano e hoje esse plano tá até com UTI no ar. Graças a Deus tá tudo tranquilo, meu irmão. Bom dia, Deus te abençoe.

AcreNews – Amém.