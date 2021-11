veja vídeo:Horas antes de embarcar, Marília ligou para fãs

- Publicidade-

Horas antes de embarcar para uma turnê, em Minas Gerais, Marília Mendonça publicou em seus stories vídeos ligando para seus fãs.

Recentemente, a cantora lançou um vídeoclipe com a música esqueça-me se for capaz, com a dupla Maiara e Maraísa, a parceria do tri era intitulado “As Patroas”.

Marília tinha 26 anos e deixa o filho Leo de quase dois anos, que fará aniversário em dezembro. O Instagram da cantora era recheado de fotos e vídeos com o pequeno. Recentemente, a artista chegou a dizer que o pequeno era “a luz dos seus olhos”.

A assessoria da cantora, que inicialmente havia divulgado nota confirmando que a cantora estava viva, atualizou o posicionamento divulgando os nomes de algumas das vítimas fatais.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos”.