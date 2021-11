Veja Vídeo:Durante passeio de parasail corda se rompe e casal cai no oceano

-------- Continua depois da Publicidade--------

Enquanto um casal praticava parasail, esporte que pessoas amarradas a um paraquedas são puxadas por uma lancha, a corda que ligava o marido e a esposa a embarcação se rompeu. Os dois estavam no alto e caíram no mar. O caso aconteceu no último domingo (14), em Diu, na Índia.

Durante o passeio de Ajit Kathad e a esposa Sarla, o irmão de Kathad, Rakesh, gravou o acidente. O que era para ser um momento de diversão, se transformou em desespero para a família.

O acidente ocorreu logo no início do passeio e o casal foi resgatado imediatamente.

“Eu estava gravando o vídeo e não tinha ideia do que fazer quando a corda se rompeu. Eu pude ver meu irmão e minha cunhada caindo de uma grande altura, e nunca me senti tão impotente como me senti naquele momento”, diz Rakesh em entrevista ao Times of India.

Na gravação é possível ouvir os gritos de desespero do irmão de Kathad. Ainda, à imprensa, Rakesh afirmou que antes do casal se aventurar no parasail, notou que a corda estava fraca, mas a empresa responsável pelo passeio garantiu que estava segura.

O proprietário da empresa Palms Adventure and Water Sports afirmou que nunca tinha presenciado algo parecido.

“Esta é a primeira vez que um acidente como esse acontece nos últimos três anos, por causa dos ventos fortes que tivemos no domingo. Nós temos uma equipe bem treinada para operações de resgate e que segue todas as diretrizes de segurança”, declarou Mohan Lakshman, dono da empresa.

Apesar do susto, o casal não sofreu ferimentos graves, mas Sarla ficou em completo estado de choque depois da queda. “Nós questionamos a equipe, mas, arrogantemente, eles ignoraram suas responsabilidades”, comentou Kathad.

Após o acidente, a família registrou um alerta sobre a negligência da empresa em uma delegacia local.