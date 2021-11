Veja vídeo; Preso um dia antes do aniversário, homem ganha parabéns de policiais em delegacia no Acre

- Publicidade-

Homem foi preso no Centro de Rio Branco com drogas e uma faca. Na delegacia, policiais decidiram cantar os parabéns do preso e um dos militares postou vídeo em suas redes sociais.

Preso um dia antes de fazer aniversário, um homem acabou ganhando os parabéns da equipe de força tática da Polícia Militar do Acre. O vídeo que mostra os militares cantando e batendo palmas para o preso foi postado nessa quinta-feira (4) por um dos policias nas redes sociais. (Assista o vídeo acima)

Nas imagens, o policial Manoel Neto aparece dizendo que o homem foi preso com uma faca e drogas no Centro de Rio Branco e que, ao verificarem no sistema, encontraram um mandado de prisão contra ele.

O militar então diz que foi constatado que o aniversário do preso ia ser no dia seguinte e puxa os parabéns, sendo em seguida acompanhado pelos outros colegas.

“A força tática realizando um belo trabalho encontrou esse cidadão no Centro com faca e drogas e com um mandado de prisão em desfavor do mesmo. E, analisando aqui, constatamos que amanhã é aniversário dele. ‘Como você vai passar seu aniversário na penal, queremos parabenizá-lo’”, fala Neto.

Ao g1, o militar afirmou que o preso é bem conhecido da equipe policial e que, inclusive, já foi detido diversas vezes por tráfico, assalto e furto. Segundo Neto, não foi divulgada a imagem do preso ou sua identidade.

“Inclusive recebemos informações e reclamações de comerciantes do local de que ele vive arrombando lojas, furtando fios, e lojas. Quando consultamos, ele ainda tentou mentir seu nome, mas como já era conhecido, conseguimos puxar a ficha dele e existia um mandado de prisão em seu desfavor. Em seguida o conduzimos à delegacia. Como percebi que era seu aniversário, resolvi felicitá-lo. Como você pôde ver no vídeo, não foi divulgada imagem, nem tampouco identidade do preso”, afirmou.

A reportagem entrou em contato com a Corregedoria da Polícia Militar para saber se tem conhecimento do caso e aguarda posicionamento.

Este ano, o Comando da Polícia Militar do Acre publicou uma portaria com orientações aos militares sobre como se portar nas redes sociais, como Whatsapp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin e Blogs. O documento foi publicado no dia 30 de junho no Diário Oficial do Estado. A medida foi tomada depois que vários policiais viraram verdadeiras celebridades na internet.

A portaria leva em consideração que o militar deve se portar nas redes sociais com a mesma postura sob a qual se mantém no ambiente de trabalho ou na vida particular. Ou seja, o código de ética da categoria também deve ser respeitado na internet.

Para o comando, ao produzir, criar ou disponibilizar imagens fardado ou com elementos que vinculem à PM nas redes sociais, o policial não está apenas se identificando como pessoa física, e sim representando uma instituição inteira.

Portanto, conforme a portaria, o policial militar deve ser responsabilizado administrativa, civil e penalmente por eventuais consequências do conteúdo que postar ou divulgar na internet.

Entre as regras determinadas pela portaria estão que, ao usar as redes sociais, o policial deve:

• ter ciência que é responsável pelo conteúdo que criar ou reproduzir;

• checar a fonte e a veracidade das informações que deseja reproduzir antes de efetivamente reproduzi-las;

• observar que a moderação, a sobriedade, a discrição, o decoro e a conduta respeitosa e ilibada devem orientar todas as formas de atuação na internet;

• manter conduta cuidadosa, serena e discreta ao interagir nas mídias sociais

evitando a violação de deveres funcionais e a exposição negativa da Polícia Militar, observada sempre a prudência da linguagem;

• abster-se de produzir ou reproduzir conteúdo ofensivo, difamatório, calunioso, desrespeitoso ou falso contra civis, militares estaduais, funcionário público, instituições e órgãos públicos, em especial a Corporação;

• abster-se de divulgar imagens do planejamento, modus operandi e critérios de execução de operações e ações policiais, bem como das rotinas de segurança inerentes ao ambiente militar, por se tratar de informações que, se tornadas públicas, poderão vir a prejudicar a Corporação ou seus membros atualmente ou no futuro;

• citar na descrição do conteúdo o militar responsável, sempre que utilizar a imagem da Corporação em mídias sociais;

• proteger a imagem, identidade, dados pessoais e residência dos envolvidos em ocorrência policial, bem como de todos aqueles que não consentirem com a sua divulgação.

A portaria traz ainda que é vedada manifestação, nas redes sociais, de pensamentos, opiniões, convicções ou qualquer outro assunto que venham a ferir a hierarquia e disciplina militar.

Os policiais devem também evitar usar fardamento, armamento, postos e graduações, e quaisquer símbolos que remetam à PM-AC para fins de promoção pessoal e comerciais.

A fiscalização das medidas vai ficar a cargo da 5ª Seção da PM-AC e da Corregedoria Geral. Em caso de descumprimento do que foi disposto na portaria, os militares podem sofrer penalidades.