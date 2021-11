Veja vídeo: Modelo mostra antes e depois em aplicativo de edição e surpreende seguidores: “que medo”

- Publicidade-

Muitas vezes criticada por exibir seus eczemas de pele em fotos sem edição nas redes sociais, a modelo Karina Irbysurpreendeu seus seguidores ao mostrar o resultado de uma experiência com aplicativos de edição.

Em seu Instagram, a designer compartilhou uma foto no melhor estilo antes e depois 一 com a foto original ao lado da foto editada 一 e um vídeo para mostrar as mudanças e melhorias feitas no clique. O resultado deixou muita gente chocada.

“Isso apenas mostra o poder que os aplicativos de edição têm. Não apenas o poder de transformar suas imagens, mas o poder de apresentar uma imagem totalmente falsa e irreal para o mundo”, começou ela.

Na postagem, Karina revelou onde usou cada um dos aplicativos e contou que não demorou mais de 20 minutos para terminar de melhorar o que queria na foto.

“Face App: maquiagem, sorriso, contorno do rosto e a cor do cabelo; Photable: Abdômen; Facetune: Alisamento da pele, curvas no corpo e levantar a sobrancelha; Colour Tone: Filtro e aprimoramento de cor”, explicou.

O resultado surpreendeu muita gente: “Tudo isso é muito louco”, disse uma seguidora. “A mudança do sorriso e da boca chega a dar medo. Devemos ver muitas fotos com essas mudanças, infelizmente”, lamentou uma admiradora. “Você me salva sempre, todos os dias. Redes sociais são crueis”, concordou mais uma.