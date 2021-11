Veja Vídeo: Mais de 20 passageiros ficam feridos em tombamento de ônibus na BR-364

- Publicidade-

De acordo com informações do portal Folha do Sul, do estado de Rondônia, mais de 20 passageiros ficaram feridos em tombamento de ônibus ocorrido no início da noite desta terça-feira,09, em trecho da BR-364 próximo as cidades de Ouro Preto do Oeste e Itapõa, localizadas no vizinho estado de Rondônia.

A Polícia Rodoviária Rodoviária-PRF, ainda não divulgou detalhes do acidente, mas vítimas relataram que a causa do acidente foi o desvio de um buraco existente na pista que o motorista foi obrigado a fazer perdendo o controle do ônibus que saiu da pista e tombou próximo a uma ribanceira.

Matéria em atualização