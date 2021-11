Veja supostos assaltantes de Motorista de APP sendo torturados pelo ‘tribunal do crime

-------- Continua depois da Publicidade--------

CRIME | Um vídeo que anda circulando nas redes sociais, mostra um casal sendo disciplinado pelo “tribunal do crime” em Manaus. De acordo com as informações, os dois seriam o casal que teria assaltado o Motorista de Aplicativo durante a manhã desta segunda-feira (22), no bairro Armando Mendes, na zona Leste da Capital.



Imagem: Reprodução

No vídeo, o homem e a mulher, com as mesmas características dos dois que aparecem durante o assalto contra o motorista que foi esfaqueado, são punidos por traficantes. É possível ver que durante a punição, o suposto autor da tentativa de latrocínio contra o trabalhador, acaba tendo seu braço quebrado, junto da mulher que recebe várias surras em suas mãos.

Ainda, de acordo com informações, o trabalhador está internado recebendo atendimento médico no Hospital João Lúcio, zona Leste da Cidade, para onde foi levado em estado grave após a ação criminosa.