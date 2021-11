Veja Fotos; Saiba tudo sobre shows promovido por Tardezinha em Rio Branco

- Publicidade-

O grupo Tardezinha voltou com tudo com o circuito de shows na Capital Acreana, dando largada com os shows do John Amplificado e da dupla Cleber e Caun no estacionamento da Arena da Floresta.

Os produtores pensaram em tudo, espaços medidas protetivas e toda logística de segurança que estava ótima.

Aos produtores e colaboradores deste evento, meu muito obrigada pela atenção e carinho com esta comunicadora e colunista que só vem somar com os empresários da noite Acreana.