Veículo que derrubou poste no Aeroporto Velho deixa Mâncio Lima sem energia elétrica por mais de uma hora

Um carro desgovernado atingiu um posto da rede elétrica no Bairro Aeroporto Velho na madrugada desta terça-feira, 02 de novembro em Cruzeiro do Sul.

A batida foi tão forte que derrubou completamente o poste, deixando o bairro citado e adjacências na escuridão, gerando diversos transtornos aos consumidores.

Segundo populares, o automóvel era dirigido por uma mulher de aparência bem jovem e que tinha na sua companhia dentro do veículo outras pessoas.

Após o acidente, alguém veio até o local e levou a condutora para rumo ignorado. Não há informações de que alguém tenha tido ferimentos graves.

O dono do carro, chegou em seguida e lamentou os prejuízos. Ainda não há informações de que ele tenha emprestado o veículo à condutora. Uma equipe da Energisa chegou rapidamente ao local e isolou a área.

Em nota, a empresa justificou aos moradores de Mâncio Lima, a interrupção do fornecimento de energia que durou mais de uma hora.

NOTA ENERGISA ACRE

A Energisa Acre informa que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no município de Mâncio Lima, nesta terça-feira (02.11), das 1h30 às 02h42 foi causada pela colisão de um veículo com o poste da rede de distribuição. Equipes da Distribuidora estiveram no local para realizar a troca do poste e reparos nos demais equipamentos da rede para restabelecer o fornecimento de energia elétrica aos moradores da região.