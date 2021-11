Vários acidentes são registrados durante feriadão na fronteira do Acre

- Publicidade-

O feriadão na região de fronteira do Acre, nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, foi agitado no trânsito. Vários acidentes, na maioria envolvendo moto, foram registrados pelo órgão de trânsito, sendo que alguns não tiveram registros.



Somente no cruzamento localizado ao lado do Comando do 5º Batalhão da PM localizado na Avenida Rui Lino, em Brasiléia, dois foram registrados envolvendo motos. A mulher e o homem que estavam em motos, sofreram escoriações e foram levados ao hospital pela equipe do SAMU, onde ficaram em observação, sendo liberados horas depois.

Na avenida Manoel Marinho Montes também houve registro de um acidente, onde o adolescente de 14 anos foi surpreendido por um cão que tentou atravessar a rua no momento em que passava. O impacto fez com que o jovem perdesse o controle e caísse no asfalto.



Este também foi socorrido e levado para o hospital, onde foi atendido e medicado, ficando em observação pela equipe médica, já que reclamava de dores na região do abdômen.

Também na Avenida Internacional em Epitaciolândia, dois veículos se chocaram em gravidade, causando apenas danos materiais. As partes envolvidas teriam entrado em acordo na presença da equipe do Ciretran, sem a necessidade de levar caso para outas instâncias.





O mais grave foi registrado no dia 27, quando um carro teria se envolvido em um atropelamento na rua João Jovino, parte alta da cidade de Brasiléia. O ciclista que não foi identificado, ficou bastante machucando sendo necessário ficar em observação no hospital desde o acontecido.