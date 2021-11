Valor da cesta básica em Rio Branco chega a R$ 542, aponta pesquisa da Fecomércio

Conforme os dados, em julho a cesta básica saia por R$ 499, em agosto a R$ 501, setembro R$ 518, em outubro R$ 516 e novembro R$ 542. Se comparado com a inflação entre julho e outubro, o aumento no custo da cesta básica de alimentos chegou a 4,24%.

Um dos produtos essenciais na mesa do consumidor, o preço médio da carne, em relação ao salário mínimo, ficou com um percentual de 40,68% no mês de julho, em outubro 41,08% e apresentou redução em novembro, ficando com 37,64%.