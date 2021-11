Valor da cesta básica em Rio Branco chega a R$ 542, aponta pesquisa da Fecomércio

Carne é um dos alimentos que mais demandam gastos na cesta básica — Foto: Reprodução

Um dos produtos essenciais na mesa do consumidor, o preço médio da carne, em relação ao salário mínimo, ficou com um percentual de 40,68% no mês de julho, em outubro 41,08% e apresentou redução em novembro, ficando com 37,64%.