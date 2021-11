Vacinação contra Covid vai até ás 12h neste sábado, 13; Confira onde se vacinar

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com aplicação de 1ª e 2ª doses disponíveis para pessoas com mais de 12 anos, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco segue com a imunização contra a Covid-19 e aplica ainda a dose de reforço para idosos a partir dos 60 anos (que tomaram a 2ª dose há mais seis meses) e em pessoas com baixa imunidade – imunossuprimidos – (que tomaram a 2ª dose há 28 dias).