Vacinação contra a Covid-19 continua na capital acreana nesta quarta-feira (24)

A capital acreana, Rio Branco, segue com a vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (24), com aplicação da 1ª e 2ª dose do imunizante para pessoas com idade a partir dos 12 anos e dose de reforço para adultos acima dos 18 anos que tenham completado cinco meses desde a última dose e imunossuprimidos.