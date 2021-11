Vacina usada para dose de reforço deve ser “preferencialmente” a da Pfizer

-------- Continua depois da Publicidade--------

A secretaria extraordinária de enfrentamento à Covid-19, do Ministério da Saúde, publicou na última quarta-feira (17) uma nota técnica sobre a administração da dose de reforço em pessoas com mais de 18 anos. As orientações são para quem tomou CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer.

No documento, a secretaria do Ministério da Saúde reforça que a vacina a ser utilizada na dose adicional “deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (a Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca), independente do esquema vacinal primário”.

Ou seja, se a pessoa completou o esquema vacinal (duas doses) com as vacinas CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer ou mix AstraZeneca/Pfizer, ela deve receber, preferencialmente, a Pfizer como dose de reforço.