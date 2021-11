‘Vacina premiada’ sorteia 20 ingressos para show do Gustavo Lima em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sorteio vai ser no final do mutirão de vacinação que está ocorrendo em frente ao Palácio Rio Branco. Anúncio foi feito ao vivo no JAC1 deste sábado (20.

Mutirão de vacinação contra Covid sorteia ingressos do show do Gustavo Lima.

O mutirão de vacinação que ocorre em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital, vai sortear – para quem tomar a segunda dose da vacina contra Covid no local – 20 ingressos para o open bar do show do Gustavo Lima, que ocorre no dia 1º de dezembro.

A organização do show já anunciou que vai cobrar o comprovante de vacinação constando pelo menos a primeira dose. O anúncio do sorteio foi dado ao vivo pela coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Acre (PNI), Renata Quiles, durante o Jornal do Acre 1ª Edição.

“Enquanto estamos aqui nesse movimento, vacinando desde 8h da manhã e vamos até às 10h da noite, fomos agraciados com uma surpresa; a equipe do show do Gustavo Lima, com o objetivo de fortalecer a vacinação contra a Covid-19, nos cedeu 20 entradas para o open bar do show do Gustavo Lima. Quem tomar a segunda dose com a gente hoje [sábado,20] vai receber o número e vamos fazer o sorteio às 10h da noite desses 20 convites”, disse.

Renata destacou ainda que é importante completar o esquema vacinal para que os números de casos e mortes por Covid-19 no estado continuem em queda. Na sexta-feira (19), o estado completou 23 dias sem registros de mortes pela doença.

“Proteção pela metade não serve de nada. Precisa completar o esquema vacinal e completar o mais rápido possível e tomar a segunda dose, porque daqui há alguns dias vai ser dose de reforço. Estamos em um momento que é dose de reforço, a segunda dose já é para atrasadinhos”, enfatizou.

Até o início da tarde deste sábado, as equipes de vacinação já haviam aplicado 268 doses. Renata acredita que muitas pessoas estavam trabalhando pela manhã e que à tarde esse número deve aumentar. A expectativa dela é finalizar o mutirão com 2 mil aplicações.



Moradores podem tomar a vacina contra a Covid-19 em diversos pontos na capital acreana — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica Acre

Locais de vacinação

As doses da vacina contra a Covid-19 podem ser tomadas em diversos pontos de imunização neste sábado (20) em Rio Branco. A capital começou a aplicar a dose de reforço em adultos acima dos 18 anos e atende a população nas Uraps até às 16h e em um mutirão nos supermercados até às 20h. Veja os pontos abaixo.

Já equipes da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) aplicam a vacina no mutirão Mega Vacinação montado em frente ao Palácio Rio Branco. Os atendimento começaram às 8h e seguem até às 20h.

No ponto também são aplicadas a 1ª, 2ª e dose de reforço para quem ainda não se imunizou.

Quem for ao local para tomar alguma das doses da vacina, deve levar o CPF ou cartão do SUS, documento com foto e a certeira de vacinação. Estão disponíveis as vacinas dos laboratórios da Pfizer, Fiocruz/Astrazeneca e Butantan/Coronavac no mutirão.

O mutirão da Sesacre atende os seguintes grupos para imunização. Veja grupos:

•Atrasados: pessoas com mais de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose;

•Proteção pela metade: composto por pessoas de 12 ano ou + que ainda não tomaram a segunda dose;

•Preciso me cuidar: que são os imunossuprimidos que tenham tomado a 2ª dose há 28 dias para tomar o reforço;

•Reforçando meu compromisso: aqueles acima de 18 anos de idade com mais de 5 meses da última dose para receber o reforço.



Vacinas també são aplicada no supermercado Araújo da capital — Foto: Ayres Rocha/Rede Amazônica Acre

Reforço para 18+

O Ministério da Saúde ampliou o público que deve receber a dose adicional para todas as pessoas maiores de 18 anos. Antes, a indicação valia apenas para idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. O governo federal também antecipou o intervalo de aplicação de seis para cinco meses. Portanto, a dose de reforço é para quem tomou a segunda dose há cinco meses.

Com a liberação, a Saúde de Rio Branco decidiu liberar a dose de reforço para adultos de 18 anos ou mais neste sábado. O atendimento ocorre até às 20h nos supermercados. Veja os pontos abaixo:

1ª, 2ª e dose de reforço da Pfizer e 2ª dose da Astrazeneca:

Arasuper – Aviário das 8h às 20h

Varejão Popular – Cerâmica das 8h às 18h

Arasuper Isaura Parente – das 8h às 20h

Arasuper Estrada da Sobral – das 8h às 20h

Arasuper Floresta – das 8h às 20h

Arasuper Amapá – das 8h às 20h

Arasuper Wanderley Dantas – das 8h às 20h

Arasuper Tangará – das 8h às 20h

Araújo Mix Atacado – Jardim Alah das 8h às 20h

1ª e 2ª da Pfizer (antecipação 21 dias) e 2ª dose da AstraZeneca com 60 dias ou +

Urap São Francisco

Urap Eduardo Assmar

Urap Vila Ivonete

Urap Maria Barroso

Urap Hidalgo de Lima

Urap Claudia Vitorino

Urap Roney Meireles

Urap Rosangela Pimente

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 982.877 doses na população até esta sexta (19)), data da última atualização. Das doses, 559.195 pessoas tomaram a primeira dose, 395.557 a segunda, 12.135 a dose única e 12.697 a dose de reforço.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.

Colaborou o repórter Ana Paula Xavier, da Rede Amazônica Acre.