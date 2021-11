Uso de máscara em local aberto deixa de ser obrigatório hoje (3/11); entenda as regras

- Publicidade-

O uso de máscaras faciais em locais abertos não é mais obrigatório no Distrito Federal a partir desta quarta-feira (3/11). Os moradores da capital federal não precisarão mais utilizar o item de proteção em ambientes ao ar livre, como parques, calçadas e clubes. No enquanto, a decisão do Governo do Distrito Federal (GDF) não se estende a locais fechados e ao transporte público.

A medida foi publicada em edição especial do Diário Oficial do DF no dia 26 de outubro, passando a valer nesta quarta-feira. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou ao Correio, nesta segunda-feira (1º/11), que estuda desobrigar o uso de máscaras faciais mesmo em locais fechados. Segundo o chefe do Executivo local, o assunto será discutido internamente no GDF ainda em dezembro deste ano.

Novas regras

Não é obrigatório:

» Ambientes e locais abertos como parques, bosques, calçadas e clubes

Continua obrigatório:

» Espaços públicos fechados

» Transporte público coletivo

» Estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços

» Áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais como adores e corredores entre os blocos e prédios

Fonte: Correio Braziliense