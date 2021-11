URGENTE: MULHER É EXECUTADA a tiros dentro de bar no centro de cidade

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher ainda não identificada, foi morta a tiros na noite desta sexta-feira (12/11). O crime aconteceu dentro de um bar localizado na rua João Alfredo, bairro Cai N’água, região central de Porto Velho. A vítima seria proprietária do estabelecimento.



De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, um carro preto encostou no local, e o ocupante do veículo efetuou vários disparos contra a vítima.

O esposo da vítima que também foi atingido pelos disparos, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o hospital João Paulo II.

Fonte: Portal de Rondônia