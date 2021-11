URGENTE: Mulher é encontrada despida e morta com mais de dez golpes de faca em beco

-------- Continua depois da Publicidade--------

O corpo de uma mulher identificada como Jacineide Ferreira de Lima de Oliveira , 41 anos, foi encontrada no Beco da Travessa Princesa Isabel , no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

De acordo com populares, chovia forte no momento em que ouviram gritos de socorrido de uma mulher. Ao saírem para saber o que estava acontecendo já encontraram a mulher despida da cintura para baixo, caída no Beco e agonizando em meio a uma poça de sangue.

Uma equipe do Samu de atendimento básico foi encaminhado, mas ao chegar ao local a mulher já estava morta.

Policiais militares e da EPE – da Polícia Civil, foram ao local em busca de informações que identifique a vítima.

A mulher não foi reconhecida por moradores da região, mas informaram à polícia que o local é passagem de usuários de entorpecentes.

A mulher estava nua da cintura para baixo, carregava uma bermuda de cor vermelha com detalhes de folhas de cor preta, cabelos lisos, próximo a cintura, relógio de cor dourado no pulso esquerdo.

Segundo a reportagem do Ecos da Notícia apurou no local, o corpo da vítima apresentava diversos golpes de faca concentrados a maioria no tórax, pescoço e costas.