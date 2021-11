URGENTE: Homem tem corpo todo cortado de terçado no Quixadá, em Rio Branco; confira o vídeo

- Publicidade-

A vitima é Raimundo Nonato da Silva Santos, 31 anos. Segundo informações, ele estava deitado, na tarde desta terça-feira, 2, em sua residência localizada no final do Ramal do Limoeiro, que tem acesso pelo Quixadá, quando um homem invadiu sua casa e o atacou a golpes de terçado.

Vídeo:

De acordo com a família, aparente ele não tinha ”tretas” com ninguém e não se sabe a motivação da tentativa desta barbárie, mas um fato chamou a atenção dos vizinhos é que o autor da brutal tentativa de homicídio é um vizinho da vítima.

Informações não oficiais, dão conta que este vizinho estava em uma pescaria, e que ao retornar, teria tido uma briga com sua esposa e também a agredido e posteriormente foi em direção a casa de Raimundo Nonato.

A vítima foi socorrida pela ambulância do SAMU, que chegou rapidamente no local, porém demorou bastante tempo para poder realizar o atendimento do paciente. Ele teve grande parte do corpo atingido, foram várias terçadadas que atingiram mãos, braços, pernas, cabeça, pescoço e os pés.

Apesar da brutalidade do ataque, o Médico do SAMU informou que ele estava consciente e seu estado é considerado estável, mas deve passar por uma minuciosa avaliação no Pronto Socorro.

Vídeo: